Eric Lowyck (79) overleden: “Patrick Moenaert noemde hem niet onterecht de burgemeester van ‘t Zand” Bart Huysentruyt

22 maart 2020

08u28 0 Brugge Na ziekte is zaterdag Eric Lowyck op 79 jaar overleden in het Sint-Franciscus Xaveriusziekenhuis in Brugge. Hij werd in zijn laatste momenten bijgestaan door zijn vrienden Francis Vandendorpe en Frederik Philibert. Eric richtte de Zandfeesten op in 1978 en was cafébaas van Windsor. “Hij mocht zich ‘burgemeester van 't Zand’ noemen", zegt Francis Vandendorpe.

Eric Lowyck Robert werd geboren op 8 september 1940 in Brugge en groeide op in het Karmerskwartier. Hij was gehuwd met Edith Leys, die in juli 2018 overleed. Eric Lowyck is de stichter van de Zandfeesten in 1978, die uitgroeiden tot Vlaanderens grootste brokantemarkt. Op piekmomenten waren er meer dan duizend standhouders. Het evenement vindt nog altijd drie keer per jaar plaats, gekoppeld aan folklore, artisanale en ambachtelijke activiteiten en lokt duizenden bezoekers naar Brugge.

Oud-burgemeester Patrick Moenaert noemde hem tijdens elke vergadering steevast ‘collega’ Francis Vandendorpe

Taxichauffeur

“Eric heeft er destijds mee voor gezorgd dat de zaterdagmarkt verhuisde van de Markt naar het Zand in het begin van de jaren ‘80 na de afwerking van de ondergrondse parking", zegt zijn vriend Francis Vandendorpe. “Dat was toen niet evident, maar Eric had het goed voor en de zaterdagmarkt is vandaag niet meer weg te denken van ‘t Zand.” Hij genoot van het leven dat zich vooral op dat plein afspeelde. Gestart als taxichauffeur, opende hij later de pub Hertog Van Windsor op ‘t Zand. Toen de huur ten einde liep verhuisde hij naar de Vrijdagmarkt 7, waar hij café de Nieuwe Windsor opstartte. “Met Eric kon je tot ‘s nachts discussiëren bij een ‘witte vin blanc’”, zegt Francis Vandendorpe. “Daar vond hij meestal de oplossing (lacht).”

Verdriet om fontein

Volgens zijn vrienden was Eric een vat vol anekdotes. “Het was Eric die met wijlen burgemeester Frank Van Acker het plan bedacht om de schrale vlakte van het plein na de aanleg van de parking in 1982 te breken met een fontein. Groot was zijn ontgoocheling toen die fontein de voorbije jaren verdween. Hij was geliefd bij de verschillende stadsbesturen. Oud-burgemeester Patrick Moenaert noemde hem op iedere vergadering steevast ‘de burgemeester van ‘t Zand’ en sprak hem altijd aan met ‘collega’.” Het verdriet na de dood van zijn echtgenote werd de aanleiding voor zijn ziekte, zo geloofde hij. “Vanaf dan deed hij een stapje achteruit, hoewel hij zoveel energie in 't Zand had gestoken”, zegt Vandendorpe. “Hij werd wel nog erevoorzitter van de verenging Pluzand, die de belangen van 't Zand verdedigt. We zijn hem heel dankbaar voor wat hij allemaal voor dit plein en zijn handelaars heeft betekend. Hij zal enorm gemist worden.”