Erfgoedvrijwilligers starten aan digitalisering Sint-Jozefkerk Bart Huysentruyt

19 juni 2019

19u00 0 Brugge De vrijwilligers die sinds 2014 de collecties van het Brugse religieus erfgoed digitaliseren, zijn deze week gestart in de Sint-Jozefkerk.

Dat is al de twaalfde kerk waarvan objecten gefotografeerd en benoemd worden. Vijf jaar na de start is dat een titatenwerk. “We zijn die mensen ongelooflijk dankbaar”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Dankzij hen kunnen we al dat erfgoed ook online laten zien en kunnen veel meer Bruggelingen makkelijk bekijken wat er allemaal aanwezig is in onze kerken.” Consulent Benoit Kervyn, jarenlang regisseur van de Heilig Bloedprocessie begeleidt de vrijwilligers. Net voor ze aan de digitalisering van de Sint-Jozefkerk begonnen, werden de vrijwilligers nog getrakteerd op een stukje taart.