Erfgoeddag uitgesteld, beiaardconcert gaat wél door Bart Huysentruyt

26 maart 2020

14u52 0 Brugge De Erfgoeddag 2020, met een jaar uitgesteld tot het weekend van 24 en 25 april 2021, wordt in Brugge wél gevierd met een beiaardconcert. Eind vorig jaar lanceerde de Erfgoedcel van de stad een oproep om zoveel mogelijk liedjes over ‘een nacht’ door te sturen.

Die liedjes werden toegevoegd aan een Spotify-afspeellijst. De vijf vaakst aangevraagde liedjes worden door stadbeiaardier Wim Berteloot live gespeeld op zaterdag 25 april. Dit concert zal ook via livestream gevolgd kunnen worden. De vijf winnende liedjes zijn ‘Ik wil deze nacht in de straten verdwalen’ van Wannes Van De Velde, ‘Meet us where the night ends’ van Mono, ‘Nights in white satin’ van The Moody Blues, ‘Toute la nuit’ van Arno en ‘Because the Night’ door Patti Smith.