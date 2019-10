Ere-schepen Jean-Marie Bogaert (70) herstelt na hartstilstand in het Brugse Gruuthusemuseum Bart Huysentruyt

22 oktober 2019

18u58 0 Brugge De Brugse ere-schepen Jean-Marie Bogaert (70) herstelt momenteel van een hartstilstand. Die kreeg hij in het Gruuthusemuseum.

Bogaert werd gered door het museumpersoneel van Gruuthuse. “Die mensen zijn gelukkig erg goed opgeleid en konden Jean-Marie redden”, vertelde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) op de gemeenteraad. Hij zou nu aan de beterhand zijn. Van 1977 tot 2012 was Bogaert gemeenteraadslid van Brugge, waar hij van 1983 tot 1987 en van 2006 tot 2012 schepen was. Hij werd ook provincieraadslid van West-Vlaanderen en Vlaams volksvertegenwoordiger. Als schepen was hij in zijn laatste ambtsperiode bevoegd voor onder meer Toerisme. De Vlaams-nationalist was eerst lid van de Volksunie en later van N-VA.