Er zijn weer karpers te zien in de Brugse reien door helder water: “Bootjes varen niet uit, dus blijft de modder op de bodem” Bart Huysentruyt

28 april 2020

16u16 8 Brugge Het water in de historische Brugse reien is nooit zo helder geweest als nu. Op verschillende plaatsen kan je weer vissen zien zwemmen. “Doordat de bootjes niet uitvaren, blijft de modder op de bodem liggen", verklaart burgemeester Dirk De fauw (CD&V) het fenomeen.

Het stilvallen van het toerisme zorgt voor heel wat opmerkelijke natuurfenomenen. We zagen al beelden van de opvallend heldere kanalen in Venetië, maar ook in het Venetië van het Noorden is het water helderder dan ooit. Aan de Rozenhoedkaai, en ook op andere plaatsen, kan je zelfs karpers zien zwemmen. Dat zijn flink uit de kluiten gewassen vissen. “Nooit gedacht dat die in onze reien actief waren", zegt burgemeester Dirk De fauw.

Het heldere water is te verklaren door het stilvallen van het boottoerisme. Die staan al wekenlang aan de kant. “Normaal zorgen de motoren van die bootjes voor meer beweging in het water. Ze tillen als het ware de modder en het slib omhoog, waardoor het water eerder troebel lijkt", zegt De fauw. “Maar nu blijft dat slib op de bodem liggen en ziet het water er veel properder uit.”