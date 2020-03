Er wordt nog gewerkt in Brugge: Mallebergplaats is afgewerkt (mét boom) Bart Huysentruyt

14u22 0 Brugge Het openbare leven mag dan grotendeels zijn stilgevallen door de maatregelen tegen het coronavirus, de Mallebergplaats in Brugge raakte wel nog afgewerkt. De dienst Openbaar Domein plaatste als kers op de taart een boom op het vernieuwde plein.

De Mallebergplaats in Brugge, tussen de Markt en de Hoogstraat, is veranderd in een echt plein. Door de komst van een aantal horecazaken in de Mallebergplaats voelt het er sinds een paar jaar al wat aan als een pleintje, alleen was de infrastructuur nog niet aan aangepast. “We zoeken in ons ‘pleintjesplan’ naar plaatsen die we gezelliger kunnen maken”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Door de verbinding van de Mallebergplaats naar de Middelburgstraat om te vormen tot een voetpad met een boom konden we hier een plein maken. De Middelburgstraat kan dan bereikt worden via de Boomgaardstraat, Ridderstraat en Twijnstraat.” De laatste stenen werden donderdag gelegd. De boom, die er voordien niet was, werd afgeleverd bij de Groendienst. “De stadsdiensten hebben hem vrijdag geplant, omdat de aannemer niet meer aan het werk was", zegt Van Volcem. “Normaal was de grote opening op zaterdag voorzien, maar die stellen we uit. We kunnen er wel al naar verlangen.” Extra beplanting komt er van zodra de firma opnieuw aan het werk gaat.