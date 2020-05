Er verandert heel wat op de Carrefoursite langs de Maalse Steenweg: dit zijn de pas goedgekeurde plannen Bart Huysentruyt

23 mei 2020

16u47 19 Brugge De stad geeft groen licht voor de vernieuwing van het terrein langs de Maalse Steenweg waar Carrefour, Lunch Garden, MediaMarkt en Ixina gevestigd zijn. “Met deze ingrepen wordt de site in één klap naar de 21ste eeuw gekatapulteerd”, zegt schepen Franky Demon.

De site onderging de jongste jaren al een aantal veranderingen. Eerst verhuisde elektro- en multimediaketen MediaMarkt van aan het station naar een vrijgekomen deel van de Carrefour Hypermarkt. Daarna werd de hypermarkt zelf aangepast tot een Carrefour Market, een format dat beter aansluit bij de noden van de omgeving en dat ook minder verkeer aantrekt. Voor een hypermarkt van Carrefour kan de klant nog terecht in B-Park.

Meer kleinschalige zaken

Het Brugse schepencollege heeft zopas de omgevingsvergunning verleend voor het vernieuwen en moderniseren van de Carrefoursite. “De eigenaars willen het winkelaanbod verder aanvullen en verscheiden maken met meer kleinschalige zaken, om een meer ‘integrale winkelervaring’ op één site te kunnen aanbieden”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Tegelijkertijd wordt met beperkte en gerichte ingrepen de verouderde site een nieuw elan gegeven.”

Drie paviljoenen

Het bestaande gebouw van Carrefour wordt grondig aangepast. De kleine winkelunits die momenteel in het gebouw gevestigd zijn, maken plaats voor een nieuwe handelszaak. Het pand zelf krijgt een facelift met nieuwe vitrines en nieuwe dakopstanden, en de dakparking wordt volledig vernieuwd. De inkom wordt benadrukt door de bouw van drie paviljoenen, waarin de kleine winkelunits uit het hoofdgebouw terecht kunnen.

De inkom en de paviljoenen worden overdekt met een houten luifelstructuur die de overgang tussen binnen en buiten aanduidt. “Ook rond het gebouw verandert het, onder meer met een grote voetgangerszone voor het gebouw en nieuwe fietsstallingen”, zegt Demon. “Het gebouw waarin nu Ixina (een keukenhandel, red.) gevestigd is, komt vrij en wordt met een bijkomende verdieping geschikt gemaakt voor commerciële ruimtes in combinatie met kantoor, vrij beroep of dienstverlening.” Het restaurant Lunch Garden blijft behouden.

Woonwijk

Het stadsbestuur heeft er in de voorwaarden bij de vergunning over gewaakt dat hinder naar de noordelijke woonwijk onder controle blijft. Zo zijn laden en lossen na zeven uur ’s avonds en voor zeven uur ’s morgens verboden ter hoogte van de noordelijk aanpalende percelen.

Ook het afhalen van goederen door particulieren via de laad- en loszone is aan deze zijde niet toegelaten. Verder moeten de afvalsortering en -verwerking binnen het gebouw gebeuren. “De vernieuwde site blijft plaats bieden aan grote winkels waar er vanuit het Brugse doelgericht kan geshopt worden”, zegt Demon. “Zo blijft de site binnen het geheel van baanwinkels aan de Maalse Steenweg een mooie aanvulling op de binnenstad en de handelskernen.”