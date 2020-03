Er komt een regenboogvlak aan het Zilverpand: “Kansen voor iedereen in een warme stad” Bart Huysentruyt

04 maart 2020

17u36 30 Brugge Er komt een regenboogvlak aan de onderdoorgang tussen de Noordzandstraat en het Zilverpand. Dat antwoordde burgemeester Dirk De fauw (CD&V) op een schriftelijke vraag van Pascal Ennaert (sp.a).

In zijn vraag vroeg hij naar de mogelijkheid om een regenboogpad aan te leggen in Brugge als blijk van steun aan de holebi- en transgendergemeenschap. “De laatste jaren is het bewustzijn rond holebi- en transgendervriendelijkheid erg toegenomen”, zegt Ennaert. “Zelfs in onze voetbalcompetitie doken tijdens de match cornervlaggen en kapiteinsbanden op in de regenboogkleur. Er zijn ook al veel steden die een regenboogvlak hebben. Nu ook dus in Brugge, de eerste West-Vlaamse centrumstad die een permanent initiatief neemt.”

Binnenkort kan je het kleurrijke regenboogvlak bewonderen ter hoogte van het Zilverpand. Dat is een bijzonder zichtbare locatie in het stadscentrum. Er komen ook drie regenboogvlakken op de Finse piste van Sport Vlaanderen. “We tonen hiermee dat we een warme stad zijn, waar iedereen welkom is”, aldus nog Ennaert.