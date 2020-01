Er komen nieuwe naambordjes bij 18.000 bomen op de Vesten (en u kan daarbij helpen) Bart Huysentruyt

15 januari 2020

10u48 2 Brugge Er komen nog dit jaar nieuwe naambordjes op de bomen langs de Brugse Vesten. De huidige groene bordjes dateren uit 1996 en zijn op veel plaatsen verdwenen.

Ze vermelden telkens de Nederlandse en Latijnse naam én de plantenfamilie waartoe de bomen behoren. “Maar ik krijg heel veel meldingen van Bruggelingen die me erop wijzen dat veel naambordjes zijn verdwenen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Ze zijn ofwel gevallen, verloren gegaan of gevandaliseerd. Het zou mooi zijn als die bordjes terugkomen.”

De ‘grootste tuin van Brugge' telt zo'n 18.000 bomen. “Het herwaarderen en aanvullen van de naambordjes is een eerste stap in het informeren van de wandelaars en fietsers op de vesten. Later kunnen we daar een bomenwandeling, een app of een folder aan koppelen", zegt Van Volcem. Maar eerst heeft de stad, samen met bomenexpert Jelle De Vos, vrijwilligers nodig om op te lijsten waar de bordjes zijn verdwenen. “We willen echt van alle bomen informatie", zegt hij. “Daarom zal het nodig zijn om veel helpende handen te hebben. Maar we zijn ervan overtuigd dat de Bruggelingen dat zien zitten.”

Wie interesse heeft in het project en zich als vrijwilliger wil opgeven, kan een mailtje sturen naar vrijwilligersopenbaardomein@brugge.be.