Er groeien mosselen in Brugge: “Verzilting zet zich landinwaarts door” Bart Huysentruyt

29 juli 2019

15u50 22 Brugge Aan de Herdersbrug van Dudzele, langs het Boudewijnkanaal, kan je steeds meer kwallen, krabben, mosselen en zeesterren spotten. Typisch zoutwaterdieren, maar wel op vijf kilometer van de zee. “Ze stromen steeds vaker bij vloed samen met het zeewater via de sluis van Zeebrugge het kanaal in", zegt Wim Van Isacker van de Vlaamse Landmaatschappij.

Het is een opvallend zicht, vlak bij de aanlegsteiger van de roeiclub van Dudzele aan de Herdersbrug: typische zoutwaterdieren nestelen zich er steeds vaker en zichtbaarder. Dat is opvallend, want de Herdersbrug ligt toch al vijf kilometer landinwaarts. Het water van het Boudewijnkanaal lijkt zo in razendtempo te verzilten, als gevolg van het succes van de haven van Zeebrugge. “De sluizen gaan er vaak open en dicht, waardoor het zilte zeewater zich vermengt met het zoete water in het kanaal. Nog een geluk dat een waterzuiveringsstation in Brugge vers zoetwater in het kanaal pompt, of het water was nog veel zouter dan nu.”

Geen ramp

Wetenschapper Wim Van Isacker van de Vlaamse Landmaatschappij volgt de situatie van de waterloop op. “Dit is een proces dat zich al jaren voltrekt, maar door de stijging van de zeespiegel misschien wel sneller dan gedacht. Het is geen ramp. Er is voorlopig geen weet van een verzilting die zich nog verder zou doortrekken tot bijvoorbeeld de ringvaart in Brugge. Maar steek je vinger in het water aan het Boudewijnkanaal en je proeft gegarandeerd zout.”

Bomen groeien slechter

Maar ook de polders nabij Knokke-Heist en Lissewege krijgen met het fenomeen te maken. “Omdat het kanaal hoger ligt dan de omliggende polders, drukt dat zoute water op het water en de bodem in de omgeving. Die worden zouter. Zo erg al dat diepwortelende bomen het hier lastig krijgen om te groeien. Daar hebben we bijvoorbeeld bij het uittekenen van het nieuwe natuurgebied Cathemgoed in Dudzele rekening mee gehouden. We kiezen voor bomen die niet zo diep wortelen. Anders sterven ze binnen de vijf jaar af.”

Verzilting, zo heet het fenomeen van grondwater of oppervlaktewater dat zouter wordt. Vooral de polders van West-Vlaanderen en een stukje Oost-Vlaanderen. Op zich is dat een natuurlijk proces in de streek. “De polders zijn gewonnen op de zee, dus is het normaal dat het grondwater er zilt is”, zegt Van Isacker.

Klimaatverandering

Volgens de voorspellingen zullen we door de klimaatverandering nog meer warme en droge zomers mee­maken. De landbouw krijgt er als eerste mee te kampen. Boeren pompen water op uit de poldergrachten om hun akkers te beregenen of hun vee te laven. Zijn die grachten te zilt, dan wordt dat water onbruikbaar. En omdat de polders zelf geen bronnen hebben, moeten de boeren dan water aanvoeren uit het binnenland - dat zelf ook massa’s water nodig heeft.