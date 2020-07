Er grazen weer schapen in de binnenstad van Brugge: stadspark krijgt opmerkelijke bewoners Bart Huysentruyt

15 juli 2020

11u18 1 Brugge Het Hof de Jonghe, een nog weinig gekend stadspark in Brugge, heeft nieuwe bewoners. Sinds kort grazen er een aantal schapen in de weide.

Een handvol huizen rond een boomgaard en een schapenweide: dat is Hof De Jonghe, een verborgen én bevoorrecht groen plekje middenin de stad. Het is Herman Van de Caveye die de schapen er onderhoudt en verzorgt. “Ze krijgen een schuilhok en worden voorzien van verzorging en water”, legt hij uit. Het fruit van de boomgaard mag op afgesproken tijdstippen geplukt worden door de omwonenden. De bewoners worden door de stad verwittigd. Het Hof is sinds 1980 toegankelijk voor het grote publiek, maar toch lijkt het alsof je op een privédomein mag komen piepen. “Hof de Jonghe ligt vlak naast de art-deco directeurswoning van het Hof Campers”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Hier plaatste de stad Brugge 25 groene stoelen om ook dit stadsparkje aantrekkelijker te maken voor haar inwoners en bezoekers.”