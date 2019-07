Entrepot zoekt slaapplaatsen in augustus Bart Huysentruyt

15 juli 2019

08u00 0 Brugge Voor een nieuw festival is jongerencentrum Het Entrepot in Brugge op zoek naar slaapplaatsen voor in totaal 150 artiesten.

Konvooi vindt plaats van 30 augustus tot en met 1 september. Uiteindelijk staan meer dan 150 artiesten op de line-up. Productiemedewerker Griet Vangaever roept de Bruggelingen op om een kunstenaar in huis te halen: “Konvooi is een heel ambitieus project dat Brugge op een frisse manier op de kaart kan zetten. Maar wij kunnen onmogelijk voor al die artiesten een hotelkamer boeken. Enkelen van hun zullen dagenlang ter plekke zijn om een werk te bouwen en zouden daarom graag in Brugge verblijven. Dus iedereen die een bed of kamer op overschot heeft, kan zijn of haar steentje bijdragen aan dit gloednieuwe festival.” Veel kunstenaars gaan een kunstwerk maken dat rechtstreeks of onrechtstreeks een link heeft met Brugge of de Brugse haven. Heb je tussen 12 augustus en 2 september een slaapplaats over? Of heb je een ander idee? Mail dan naar griet@hetentrepot.be.