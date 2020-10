Enkele tientallen mensen protesteren tegen vroeger sluitingsuur cafés Mathias Mariën

11 oktober 2020

15u13 0 Brugge Enkele Brugse cafébazen en tientallen klanten hebben zondagmiddag actie gevoerd tegen het vroegere sluitingsuur. “Voor veel caés is dat een ramp”, legt Jordi Bamps, uitbater van het metalcafé Walhalla.

De actievoerders verzamelden op de Burg en stapten van daaruit richting het Astridpark. Enkele cafébazen tekenden present, maar het waren vooral klanten en sympathisanten die aanwezig waren. Alles samen stapten een 60-tal mensen mee. Allemaal hadden ze een houten kruis in de hand. Elk kruisje staat volgens de initiatiefnemer symbool voor een horecazaak die ten dode opgeschreven is. “De verplichte sluiting om 23 uur, maar ook het uitblijven van een compensatie voor de uitbaters is een catastrofe", zegt Jordi Bamps. “Voor dagcafés maakt het misschien weinig verschil, maar voor heel wat zaken is het verschil gigantisch. In een normale week open ik om 20 uur en komen de mensen pas toe om 23 uur ...” Uiteindelijk verliep het protest rustig. In het Astridpark werden de houten kruisen onder een boom geplaatst.