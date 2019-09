Enkel lof voor optreden Brugse politie ... maar daar komt Anderlecht al: “Drie risicowedstrijden op een rij? Ja, dat is druk” Mathias Mariën

19 september 2019

10u55 0 Brugge De uittocht van de Turkse supporters is woensdagavond zonder noemenswaardige problemen verlopen. De 37 herrieschoppers die met knuppels en pyrotechnisch materiaal in de buurt van het stadion liepen, werden na de wedstrijd vrijgelaten. Veel rust is er de Brugse politie echter niet gegund, zondag wacht opnieuw een risicowedstrijd met de komst van aartsrivaal Anderlecht. “Ook voor die match zetten we extra manschappen in”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

Beginnen doen we met complimenten aan de honderden politiemensen die woensdag de hele dag en nacht de ruime omgeving van Brugge bezetten. De vrees voor rellen met Turkse supporters bleek achteraf niet nodig, maar de preventieve controles en maatregelen van de politie hadden daar ongetwijfeld veel mee te maken. “Na de wedstrijd verliep alles rustig en gingen de meeste supporters rechtstreeks naar huis. We vroegen ze ook om bij voorkeur meteen richting autosnelweg te rijden", vertelde de politie woensdagavond nog. Uiteindelijk bleef het - ondanks dat heel wat Turken alsnog richting centrum trokken - ook de rest van de nacht rustig rond het stadion en in de binnenstad.

Opnieuw risicomatch

Via sociale media bedankte de politie beide supportersgroepen voor de sportieve wedstrijd op, maar vooral naast het veld. Opvallend: hoewel de politie vaak het middelpunt van spot is, krijgen ze nu heel wat bijval van de burger voor hun inzet. Ook burgemeester Dirk De fauw (Cd&V) bedankte zijn korps voor hun inspanningen. Het ‘blauw op straat’ wierp uiteindelijk ook z'n vruchten af. “We waren na de wedstrijd nog de hele nacht aanwezig in het straatbeeld. Op wat geroep na bleef alles rustig. We kunnen dus zeggen dat de dag van de gevreesde wedstrijd alles bij elkaar rustig verliep”, zegt woordvoerster Lien Depoorter. Al betekent dat niet dat ze bij de Brugse politie even tot rust kunnen komen. Na de schermutselingen tijdens de derby afgelopen weekend en de massale inzet voor de komst van de Turkse supporters, wacht zondag al een nieuwe risicowedstrijd met de komst van aartsrivaal Anderlecht. “Dat zijn er drie op een rij, het zijn dus inderdaad drukke tijden voor ons”, zegt de politie. In het verleden kwam het tussen beide supportersgroepen al meermaals tot rellen, waardoor het Brugse korps opnieuw op scherp staat.

Combiregeling

Komend weekend zal er dus opnieuw extra inzet zijn van politiemensen. Al valt het niet te vergelijken met de match tegen Galatasaray. “Deze keer is er wél een combiregeling van kracht en worden de supporters van Anderlecht met bussen onder begeleiding van en naar het stadion gebracht”, zegt Lien Depoorter. Ook de intensieve controles in het verkeer uren voor de wedstrijd vallen weg. Op 22 oktober volgt dan een nieuwe zware opdracht met de fans van topclub PSG, ook hún harde kern heeft een kwalijke reputatie.