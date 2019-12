Energiezuinige leds vervangen alle 2.700 Brugse lantaarns in centrum Bart Huysentruyt

17 december 2019

18u10 1 Brugge De stad Brugge zal alle 2.700 lantaarns in de historische binnenstad vervangen door ledarmaturen met dezelfde ‘look and feel’.

“Zo besparen we 60 procent energie op vlak van openbare verlichting. Een aanzienlijke CO2-reductie is daarvan het logische gevolg”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Brugge werkt daarvoor samen met Fluvius. De totale kostprijs is geraamd op 4,1 miljoen euro. De uitrol is gepland in het eerste kwartaal van 2020 en wordt gespreid over drie jaar. “Vroeger verbruikten de lantaarns 85 watt per lamp, de nieuwe lantaarns verbruiken slechts 28 watt. We besparen 134.000 euro per jaar.” Via het SLIC-project (Smart Light Concepts), waarin Brugge met zeven andere partners meedoet, bekomt de stad subsidies via Europa en de provincie West-Vlaanderen.