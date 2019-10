En plots zweeft De Lamme Goedzak door de lucht Mathias Mariën

08 oktober 2019

07u44 3 Brugge Een spectaculaire lift maandagavond aan de Noorweegse kaai. Na zes jaar werd ‘De Lamme Goedzak’, het schip dat toeristen op de Damse Vaart van Damme naar Brugge brengt en omgekeerd uit het water gehaald en over de brug getild.

Dat gebeurde met een enorme kraan. De voorbereidingen namen wat tijd in beslag, maar de klus zelf was op amper enkele minuten geklaard. Nu vaart de Lamme Goedzak op eigen kracht door de Dampoort sluis richting Zeebrugge waar hij het droogdok in moet voor een periodiek onderhoud. Vanaf volgend voorjaar krijgt de toeristenboot na ruim twee decennia nieuwe eigenaars. Een koppel uit Knokke-Heist zal vanaf dan aan het roer staan.