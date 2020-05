En plots springt een wild hert voor politiecombi in Brugge Mathias Mariën

27 mei 2020

14u22 0 Brugge Twee politiemannen uit Brugge kregen woensdagochtend af te rekenen met een wel heel onverwachte gast. Een wild hert sprong plots voor de combi.

“Het dier was duidelijk het noorden kwijt, maar met de nodige portie lef en moeite slaagden onze collega’s erin het hert te vangen”, klinkt het bij de Brugse politie. Het hert liep rond op het industrieterrein in de buurt van de Pathoekeweg en was zo een gevaar op de weg. De dierenpolitie contacteerde meteen het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Beernem, dat het beestje intussen kwam ophalen.