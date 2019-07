En of Willy Sommers (66) nog populair is bij de vrouwen: zanger krijgt paarse bh toegesmeten tijdens concert in Brugge Mathias Mariën

20 juli 2019

11u00 39 Brugge Op z'n 66ste heeft Willy Sommers nog steeds vrouwelijke fans genoeg. Dat werd vrijdagavond nog maar eens bewezen in Brugge. De zanger was tijdens de ‘Brugge Tripel Dagen’ net begonnen aan zijn optreden, toen er plots een paarse bh het podium opvloog.

Volgens omstanders was het ook voor Willy Sommers zelf een verrassing en was er van opgezet spel geen sprake. De zanger kon wel lachen om het opvallend cadeautje en hield de bh nog een tijdje bij alvorens zijn volgende nummer in te zetten.