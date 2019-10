Emmy is half jaar na dodelijk ongeval nog niet vergeten: foto, bloemen en beertje als blijvend eerbetoon Mathias Mariën

04 oktober 2019

11u13 3 Brugge De familie van Emmy De Vos (26) heeft op de plaats waar de vrouw werd doodgereden een foto opgehangen met een beertje van Mickey Mouse om haar blijvend te herdenken.

Emmy De Vos was op 16 maart op weg naar haar werk in het AZ Sint-Lucas, toen ze omstreeks 6.45 uur frontaal werd aangereden op haar bromfiets door een aankomend voertuig langs de Odegemstraat in Assebroek. Een toevallige passante probeerde haar nog te reanimeren, maar de jonge vrouw overleed ter plaatse. Nadien bleek dat de aanrijder onder invloed was van alcohol, te snel reed en geen voorrang verleende aan de wegversmalling. In december komt de zaak voor de politierechtbank, maar de vader van Emmy blijft nog steeds achter met heel wat vragen. “Die bestuurder heeft met zijn roekeloze rijgedrag niet alleen voor Emmy de tijd stilgezet, maar ook voor mij. Hij heeft ook mijn leven kapotgemaakt, mijn glimlach en mijn levensvreugde afgepakt. Gelukkig ben ik niet alleen om te rouwen. Dat doen we samen: Emmy’s moeder Petra, onze oudste zoon Bram en ikzelf”, getuigde papa Frank in deze krant. Op de plaats van het ongeval hangen maanden na het ongeval nog steeds een foto, een beertje van Mickey Mouse en bloemen. Op die manier wil de familie de 26-jarige Emmy blijven herinneren.