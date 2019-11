Ellen Charlotte Marie brengt nieuw boek ‘Everyday vegan’ uit: “Plantaardig eten is de toekomst” Bart Huysentruyt

25 november 2019

13u50 0 Brugge Deze week ligt ‘Everyday vegan’ in de winkel, het nieuwe en derde kookboek van de Brugse foodblogster en fotografe Ellen De Meulemeester, beter bekend als Ellen Charlotte Marie.

‘Everyday vegan’ is het derde boek van de Brugse foodie en fotografe. Eerder bracht ze al de twee succesvolle boeken ‘One healthy family’ en ‘One healthy kitchen’ uit. Ook haar tweetalige app ‘Effortlessly healthy’ (zeg maar een digitaal kookboek) is populair in de App Store en in de Google Play Store. Op Instagram heeft ze meer dan 135.000 volgers. “Er is nog veel onwetendheid rond een veganistische lifestyle”, zegt ze. “Bepaalde mensen denken dat deze manier van eten niet haalbaar is in hun dagelijkse leven. Met de recepten in mijn nieuw boek bewijs ik het tegendeel. Het zijn eenvoudige, smaakvolle gerechtjes die je lichaam voeden en je gezondheid een boost geven.” Opmerkelijk: haar boek verschijnt ook in een Engelse vertaling, bestemd voor de buitenlandse markt.

Planeet redden

Plantaardig eten zit in de lift, meent de auteur. “Het is hip en trendy en je bent niet langer een nerd als je zegt dat je veganist bent. Als we de wetenschap mogen geloven, is plantaardig eten onze toekomst en kunnen we enkel door massaal dierlijke producten te schrappen uit ons dagelijks eetpatroon onze planeet redden. Overschakelen naar een plantaardig dieet vergt in het begin wat inspanning en motivatie, maar als je jezelf de tijd gunt om geleidelijk anders te leren koken, zul je merken dat vegan koken zo verrassend lekker en veelzijdig is. Zodra je zover bent, wil je niet meer terug.”

Plezier in de keuken

Alle vegan recepten bevatten geen geraffineerde suikers en zijn bovendien lactose- en hoofdzakelijk glutenvrij. “Ik hoop dat ik met mijn voedzame recepten met fantastische smaakcombinaties de mensen zal aanzetten om met plezier de keuken in te duiken", zegt Ellen De Meulemeester. “Mijn grootste motivatie om dit derde boek te schrijven, is om zoveel mogelijk mensen aan te sporen om beter te gaan eten, meer te bewegen, voor onze planeet te zorgen en zich daardoor beter te voelen in lichaam en geest.”

Voor het eerst is het boek, dat 160 pagina’s telt, dus ook in het Engels te verkrijgen. Het zal te koop zijn in enkele buitenlandse boekhandels en straks ook te bestellen zijn via Amazon.