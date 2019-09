Elke leerling een laptop vanaf eerste middelbaar Sint-Andreaslyceum wil zo de eindtermen van het middelbaar onderwijs bereiken Bart Huysentruyt

02 september 2019

18u24 0 Brugge Het Sint-Andreaslyceum in Brugge geeft elke leerling vanaf het eerste middelbaar een laptop. Zo wil de school de nieuwe eindtermen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs makkelijker bereiken. Die bepalen dat kinderen digitale vaardigheden moeten aanleren. “De 485 euro kunnen ouders gespreid betalen”, zegt directeur Chris Bouton.

“De keuze om te werken met individuele laptops vanaf het eerste jaar is gebaseerd op ruim onderzoek in de hogere jaren”, zegt de directeur. “Zo werken we al tien jaar met laptops in de derde graad, als aanvulling op de boeken. De nieuwe eindtermen voor het middelbaar onderwijs vereisen ook een inspanning op dat vlak. Jongeren moeten meer dan ooit mee zijn met de digitale wereld. Hoe kan dat beter dan ze al meteen te confronteren met computers, courante softwarepakketten en besturingssystemen”, zegt directeur Chris Bouton. Studenten moeten ook omgaan met databases en digitale data. Uiteindelijk moeten ze ze ook kunnen toepassen.

“Het kan de lessen aantrekkelijker maken”, vult Bouton aan. “Ze leren ook dat computers meer zijn dan toestellen om mee te gamen of op sociale media te gaan. Ze nemen ook een stukje verantwoordelijkheid voor hun toestel. Ze kunnen er thuis mee aan de slag en elke leerkracht kan de leerling vlot bereiken.”

De school organiseerde een groepsaankoop en kwam uit op een kostprijs van 485 euro. “Ouders kunnen het toestel aankopen of huren”, zegt Bouton. “Voor wie het financieel wat moeilijker is, kan er een regeling op maat worden uitgewerkt.” De leerkrachten reageren alvast enthousiast. “Er is geen computerlokaal meer nodig”, zegt Stijn Van Raefelghem. “We vullen ook de agenda online in. Zo heeft iedereen toegang tot mogelijke opdrachten of toetsen.”

Ook leerlinge Ine Annys ziet de voordelen er wel van in. “Het zal een beetje wennen worden, maar ik zie er ook het gemak van in. Zo moeten we niet thuis op de computer van mama of papa.” Directeur Chris Bouton beseft dat de aankoop van een laptop wel een nieuwe investering is voor ouders, naast de vaak al dure boeken die aangekocht moeten worden. “Ik denk dat uitgevers op termijn nog meer opdrachten in digitale vorm zullen voorzien, waardoor er minder boeken aangekocht zullen moeten worden. Maar de laptop kan nooit alle boeken vervangen. Wij zien de toestellen als een meerwaarde, een aanvulling op het papier.”