Elke Bruggeling krijgt een mondmasker, mogelijk via de post: “We bekijken nog de beste manier” Bart Huysentruyt

22 april 2020

14u32 12 Brugge Elke Bruggeling, ouder dan zes jaar, zal van het stadsbestuur een mondmasker krijgen. Dat zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). De stad wil 100.000 maskers bestellen en verdelen.

De stad Brugge wil, als de maatregelen rond het coronavirus wat soepeler worden, elke inwoner een mondmasker bezorgen. Daar zijn volgens de burgemeester de eerste contacten voor gelegd. “Het zal de stad zo'n 200.000 euro kosten”, rekent hij uit. “Mondmaskers zouden pas interessant zijn vanaf de leeftijd van zes jaar. We denken dat we er dan zo'n 100.000 nodig hebben.” Hoe ze verdeeld zullen worden, is nog niet zeker. “We zijn benieuwd hoe andere steden het oplossen. De meest voor de hand liggende manier is via postbedeling. Dan moeten we wel een goed zicht hebben op de juiste hoeveelheid maskers per adres. Dat bekijken we nu allemaal. We hopen daar begin mei meteen mee te kunnen starten.”