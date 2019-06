Elk jaar feest in één van de Brugse parken Bart Huysentruyt

05 juni 2019

08u56 0 Brugge De stad Brugge gaat vanaf nu elk jaar feestvieren in één van haar (jarige) parken. Het Graaf Visartpark, dat in 2019 negentig jaar haar naam heeft, komt als eerste aan de beurt.

“Bruggelingen zijn fier op hun parken en het groen, maar profiteren er misschien nog te weinig van”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We willen hen dan ook hun eigen groene oases beter leren kennen. Zelfs op de vesten ondervinden mensen nog schroom om even de paden te verlaten en te verpozen in het groen. We mogen onze parken ten volle benutten." Dus worden de parken in de bloemetjes gezet, te starten met het Graaf Visartpark in 2019. Volgend jaar is het dan de beurt aan het Koningin Astridpark, dat dan 170 jaar in handen is van de stad Brugge. In 2021 volgen nog vier parken, waaronder het Sebrechtspark. In 2022 gaat alle aandacht naar de vesten, in 2023 is het de beurt aan onder andere het Begijnhof en in 2024 volgt nog onder andere het Hof Arents.