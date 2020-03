Elisa Waut maakt eenmalige comeback op Brugotta Awards Bart Huysentruyt

02 maart 2020

15u37 1 Brugge De legendarische Brugse band Elisa Waut, met vooral hits in de jaren tachtig, maakt een eenmalige comeback tijdens de Brugotta Awards in de Stadsschouwburg op zaterdag 21 maart.

De band was opgebouwd rond broer en zus Hans en Elsje Helewaut, samen met bassist Chery Derycke. Elisa Waut won in 1984 Humo’s Rock Rally. Na vier albums stopte de groep in 1990, maar in 1995 en 1998 kwamen er toch nog albums uit. Die waren meer spiritueel en transcendent dan hun eerdere successen. Tijdens de Brugotta Awards op zaterdag 21 maart mag de band nog eens het podium op.

Ze komen hun bekendste liedjes nog eens live brengen. Of dat ook in de originele bezetting van toen zal zijn, is nog niet bekend, maar verwacht wordt van wel. Frontvrouw Elsje Helewaut wil er alvast het beste van zichzelf geven. “Verwacht een heuse awardshow in de ruimste zin van het woord, spetterende en verrassende optredens, unieke gelegenheidsformaties, glitter, glamour, bloemen, applaus, bekers, medailles en nog veel meer”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). De Metronoomband onder leiding van Steven Van Havere is er ook bij, net als The Alley Gators. Ook zij vieren een comeback na twintig jaar stilte. En ook Split Window wordt aangekondigd.

Als extra verrassing krijgt het publiek in primeur een gratis (!) exemplaar van ‘Brupop Backstage. Verhalen uit 60 jaar Brugse pop- en rockgeschiedenis’, de nieuwste publicatie over de Brugse pop- en rockscene, geschreven door EXit-redacteur Antoine De Clerck.