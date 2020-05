Elf verdachten blijven vast in Belgisch onderzoek naar 39 dode Vietnamezen in koelcontainer Siebe De Voogt

29 mei 2020

10u38 1 Brugge In In het Belgische onderzoek naar de 39 Vietnamezen die eind oktober in het Britse Essex dood werden aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer, blijven elf personen langer in de cel. Dat heeft de Brugse raadkamer beslist. De meeste verdachten ontkennen hun betrokkenheid.

In een koelcontainer in Grays werden op 23 oktober 2019 de levenloze lichamen aangetroffen van 39 Vietnamezen, onder wie twee jongens van 15 jaar. Ze kwamen om door verstikking en oververhitting.

Onderzoek wees uit dat de container na verscheping vanuit Zeebrugge in de haven van Purfleet werd opgehaald. Het Britse gerecht voerde de voorbije maanden onderzoek naar de containertragedie. De 25-jarige vrachtwagenchauffeur uit Noord-Ierland werd opgepakt en pleitte ondertussen al schuldig aan doodslag. Ook de organisator van de mensensmokkel zit al in de cel.

Safehouse

Dinsdag vond een doorbraak plaats in het Belgische luik van het onderzoek naar de mensensmokkel. Bij zestien huiszoekingen werden in totaal 13 verdachten opgepakt. De meeste arrestaties vonden plaats in een pand langs de Ninoofsesteenweg in Anderlecht, dat dienst zou gedaan hebben als safehouse. Onder meer de eigenares van het gebouw - een vrouw van Vietnamese origine die al tientallen jaren in België woont - werd opgepakt, maar mocht na verhoor net als een tweede verdachte beschikken. Haar echtgenoot werd wél aangehouden. Volgens zijn advocate Silke Brutin geeft hij toe dat hij de appartementen in het safehouse verhuurde, maar wist hij naar eigen zeggen niet waarmee de huurders zich bezig hielden.

Organisator

Een van die huurders is een Vietnamese man. Het federaal parket vermoedt dat hij een van de kopstukken is van het Belgische smokkelnetwerk. De man werd aangehouden, maar ook hij ontkent elke betrokkenheid. “Mijn cliënt betwist ten stelligste dat hij iets te maken heeft met mensensmokkel”, reageert zijn advocate Elisabeth Vanpeteghem, die verder geen commentaar kwijt wil.

De raadkamer in Brugge verlengde vrijdagmorgen de aanhouding van tien verdachten. Onder hen ook twee Brusselse taxichauffeurs van Marokkaanse origine die instonden voor het vervoer van de Vietnamese illegalen. Volgens hun advocaat Yen Buytaert betwisten ze op de hoogte te zijn geweest van het feit dat hun klanten gesmokkeld zouden worden. “Mijn cliënten kregen enkel hun ritten uitbetaald en vervoerden maximaal drie klanten per keer", reageert Buytaert. “Ze maakten dus geen bedenkingen bij hun opdrachten.”

De meeste verdachten gaan niet in beroep tegen hun verdere aanhouding. De behandeling van de zaak van één man werd op vraag van de verdediging uitgesteld naar vorige week vrijdag.