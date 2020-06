Elesse (24) mag voor 250 euro lokaal shoppen in Brugge Bart Huysentruyt

16 juni 2020

12u11 0 Brugge De 24-jarige Elesse Fyllia is de winnares van de Local Love-campagne in Brugge.

Ze kreeg van schepen van Ondernemen Pablo Annys (sp.a) en centrummanager Ilse Snick vijf cadeaubonnen van telkens 50 euro cadeau. Daarmee mag ze in Brugge lokaal shoppen. De studente communicatie en marketing, die bij haar vriend in Brugge woont, wint de wedstrijd die de stad in de periode rond Valentijn organiseerde.

Met deze campagne wil Brugge het winkelen bij lokale handelszaken promoten. Elesse koos voor bonnen van vijf lokale winkels. Zo kan ze onder meer shoppen bij Les Folies, Milla & Milly, Level One, Twee Meisjes en Blaise Boutique.