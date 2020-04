Eleonora Verbeke, hét voorbeeld van ‘Meer vrouw op straat’ in Brugge: “Haar boek is een voorloper van elk kookboek” Bart Huysentruyt

13 april 2020

11u24 0 Brugge En of ze een steen heeft verlegd: kloosterzuster Eleonora Verbeke is hét symbool van ‘Meer vrouw op straat' in Brugge. Ze kreeg zopas een eigen pleintje met kruidentuin aan het Sint-Janshospitaal naar zich vernoemd. “Toepasselijker kan haast niet: deze vrouw wist alles van kruiden.”

De stad Brugge staat dinsdag helemaal centraal in ‘Meer vrouw op straat’ op Canvas. Dat is het programma van Sofie Lemaire waarin ze in verschillende steden op zoek gaat naar legendarische vrouwen die wel een straatnaam hebben verdiend. Heel vaak nog worden straten immers naar mannen vernoemd en daar wil het programma komaf mee maken. In Brugge lijken ze die boodschap wel begrepen te hebben. De afgelopen maanden zijn verschillende nieuwe straten naar vrouwen vernoemd. Zuster Eleonora Verbeke, geboren in 1713, is de centrale figuur. Ze noteerde als ‘tante nonneke' vanaf 1751 alle recepten en bereidingsmethoden van geneeskundige bereidingen die er werden klaargemaakt.

‘Winckelbouck’

Eleonora Verbeke, zuster-apothekeres in het Sint-Janshospitaal, speelde een belangrijke rol in het aanleggen van een zogenaamd ‘Winckelbouck’. In dit werkboek, dat start in 1751, worden allerlei recepten voor geneeskundige bereidingen beschreven, maar ook voor alledaagse zoete recepten. Je leert in het boek onder meer hoe de zusters marmelades of gelei van jeneverbessen maakten. Het boek is geschreven in het Nederlands met een sterke Brugse inslag. De recepten zijn opgetekend in een relatief makkelijk leesbaar handschrift. Het document is dan ook heel interessant om de volksbenaming van allerhande kruiden te kennen. Apotheekpotten, kruidendozen, glazen flesjes met allerlei bereidingen tonen de ingrediënten van die recepten. Ook de herkomst, samenstelling en fabricatie van die bestanddelen worden verduidelijkt. Heel wat kruiden en specerijen die wij nu nog in de keuken gebruiken, kregen vroeger medicinale eigenschappen toegewezen. Maar nu ook nog in de homeopathie, kruidengeneeskunde of aromatherapie… “Ze wist heel veel van de kruidengeneeskunde af, haar boek is een voorlopig van elk kookboek”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V).

‘Grande dame’

Het boek ligt in het museum van het Sint-Janshospitaal en is daar wellicht het populairste kleinood. Later maakte farmaciehistoricus Guy Gilias er een bewerking van. Hij hertaalde de recepten van zuster Eleonora voor de lezer van nu. Ter ere van Eleonora Verbeke, die leefde in de achttiende eeuw, werd een gloednieuwe geurervaring ontwikkeld op basis van haar receptenboek. “Helaas zijn er geen portretten meer van deze ‘grande dame’, maar we kunnen je wel een idee geven van wat ze rook, toen ze eeuwen terug in haar vijzels en potten roerde”, zegt Blontrock. “In het museum kan je een geurenwandeling volgen.”

Pleintje

“Het is dan ook zeer toepasselijk dat we het pleintje met de kruidentuin aan het Sint-Janshospitaal de naam van deze illustere zuster gegeven hebben”, legt Nico Blontrock uit. “We doen al enige tijd inspanningen om meer vrouwennamen in het straatbeeld te krijgen: hoewel geen ‘officiële’ straatnaam, is dit toch een heel mooi voorbeeld van ‘Meer Brugse vrouw op straat’.”

‘Meer vrouw op straat’ is er komende dinsdag om 21.20 uur op Canvas.