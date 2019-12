Elektrische laadpalen worden in Brugge amper gebruikt en er komen er nog 32 bij Bart Huysentruyt

03 december 2019

10u02 0 Brugge De 29 laadpalen voor elektrische voertuigen in Brugge worden amper gebruikt. Dat blijkt uit cijfers die raadslid Jasper Pillen (Open Vld) opvroeg. De Vlaamse overheid plaatst er de komende jaren nog eens 32 bij.

De Vlaamse overheid wil de doorbraak van milieuvriendelijke voertuigen bevorderen. Aan de hand van een actieplan ‘Clean Power for Transport’ wil ze gevolg geven om de emissies bij het rijden, de productie van brandstof en van het voertuig zelf, te verminderen door in te zetten op alternatieve energie, milieuvriendelijke voertuigen en bijhorende infrastructuur. Tegen eind volgend jaar zouden er volgens dat plan 61 laadpalen moeten zijn in Brugge. Dat aantal zal wellicht niet op tijd gehaald worden. Op dit moment werken er 29 palen. Voor 2020 zijn er minstens 20 extra locaties voorzien. “We proberen vanuit de stad uit voor een geografische spreiding te zorgen over het volledige grondgebied zodat elektrisch laden overal kan”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Daarnaast worden ook de vragen van bewoners die over een elektrische auto beschikken meegenomen volgens het principe paal volgt wagen. Van de 29 geplaatste en 4 nog te beslissen laadpalen is er slechts één locatie het gevolg van een aanvraag van een burger.”

Met bijna 200 laadbeurten is het Astridpark de populairste locatie, maar bijvoorbeeld aan de Blankenbergse Dijk is de paal nog maar één keer gebruikt. “Ik pleit ervoor om enkel nog laadpalen te voorzien, als daar echt om gevraagd wordt", zegt Jasper Pillen. “Het heeft geen zin om palen te plaatsen, die later toch niet gebruikt worden.” Nog dit: de laadpalen in openbare parkings zijn niet meegeteld.