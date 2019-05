Eindelijk: werken aan Canadabrug klaar op 1 juni Bart Huysentruyt

21 mei 2019

16u33 0 Brugge De werken aan de Canadabrug, ofwel de buffelbrug, in Brugge zouden tegen 1 juni klaar zijn.

Dan mag het verkeer weer over de brug. Volgende week starten de asfalteringswerken. Dat vernam ere-schepen Jean-Pierre Vanden Berghe van de aannemer. “Het is spijtig dat de werken toch een flink stuk vertraging hebben opgelopen", meent hij. “Ik ben er elke dag gaan kijken. Het is een vervelende situatie voor het verkeer én voor de handelaars die door de mindere passage veel inkomsten verliezen. Iedereen kijkt uit naar het einde van de werken.” In juni zouden wel nog werken plaatsvinden aan de pijlers van de bruggen, maar dat zou geen hinder veroorzaken voor het verkeer.