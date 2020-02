Eindelijk: VTI kan beginnen bouwen aan grootste nieuwe school van de regio Bart Huysentruyt

03 februari 2020

18u51 8 Brugge In de Vaartdijkstraat is maandag – eindelijk – gestart met de bouw van de nieuwe VTI-campus in Brugge. De afbraak van de oude loodsen kan starten. De komst van de nieuwe school staat al een paar jaar op de agenda: een nieuwbouw van liefst 17.500 vierkante meter met een prijskaartje van 37 miljoen euro. De bouw zal twee jaar duren.

De huidige gebouwen in de Boeveriestraat dateren van voor 1920 en voldoen al lang niet meer aan de huidige normen qua functionaliteit, energie, brandveiligheid en milieu-eisen. “Het is stilaan dringend”, zegt directeur Jos Loridan. “We willen al een hele poos verhuizen. Al in 2009, nu elf jaar geleden, kochten we deze gronden van trein- en trambouwer Bombardier. Op deze 20.000 vierkante meter willen we een schoolgebouw realiseren dat eruit springt qua vormgeving en qua moderniteit.”

Dé school voor wetenschap

Het VTI stelde architectenbureau Van Den Bergh uit Rotterdam aan om een ontwerp te maken. Dat ziet er indrukwekkend uit: het nieuwe schoolgebouw van 17.500 vierkante meter is volledig modulair, bestaat uit heel veel glas en moet dé school voor wetenschap en techniek van Brugge worden. Het is één van de drie grootste scholen die de komende jaren in Vlaanderen gerealiseerd worden. Zo’n 800 leerlingen van 12 tot 19 jaar zullen er les volgen.

Internaat

“Het wordt een immens gebouw”, zegt Loridan. “Hier brengen we de richtingen auto, elektriciteit, mechanica en industriële wetenschappen samen. Er is een centrale gang die het gebouw in tweeën opdeelt. Aan de ene kant bevinden zich de klassen en het schoolrestaurant. Aan de andere zijde gaat het om een leergedeelte met de zware ateliers: een garageafdeling, een plek voor de lassers en een plaats voor productietechnieken. Er is ook een internaat voorzien.” Nog mooi zijn een overdekte picknickplaats, een lerarenzaal met dakterras en een ruime sporthal.

Volwassenenonderwijs

Het nieuwe gebouw moet de moderne inzichten voor het secundair onderwijs vertolken, zowel op vlak van opleiding in nieuwe en duurzame technieken als op vlak van de pedagogische processen. “Een bijkomend facet is dat het avondonderwijs evolueert naar volwassenenonderwijs, waarbij de cursussen meer en meer overdag plaatsvinden”, vult Loridan nog aan. Het bestaande gebouw in de Boeveriestraat wordt afgebroken. Die gronden zijn al verkocht aan een bouwpromotor die er 138 woningen wil bouwen.

Modernste van de regio

Dat plan zit in een ontwerpfase en kan gerealiseerd worden na 2022, wanneer de school definitief gesloten wordt. “We verlaten dus de campus Boeveriestraat, maar blijven als school wel nog aanwezig in de Zandstraat en de Lieven Bauwensstraat”, verduidelijkt de directeur. De bouw zal vermoedelijk zo’n twee jaar duren. Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is in de wolken met het project. “Het wordt ongetwijfeld de modernste secundaire school in Brugge en de regio en zal dankzij die vernieuwde uitstraling ook aantrekkelijk zijn voor nieuwe studenten. De ligging is fantastisch: op wandelafstand van het station en nabij de industriezone, waar werkgevers op talentvol technisch geschoold personeel zitten te wachten.” De totale kostprijs bedraagt liefst 37 miljoen euro.