Eindelijk! Voorontwerp van nieuwe Steenbrugge-bruggen is klaar Bart Huysentruyt

19 september 2019

18u43 0 Brugge Buurtbewoners van de Steenbrugge-brug krijgen op donderdag 3 oktober de primeur: het voorontwerp van de twee nieuwe bruggen is - eindelijk - klaar. Maar de bouw is nog niet voor meteen.

Vorig jaar waren de bewoners welkom om mee na te denken over de vragen in het onderzoek. Een hoge, vaste brug maakt komaf met lange wachttijden voor het wegverkeer. Ze komt op dezelfde plek als de huidige brug. Zo kan je aan de gebruikelijke snelheid oversteken en hoef je geen scherpe bochten te trotseren. De wegen die erop aansluiten worden afgestemd op de nieuwe verkeerssituatie. Ook komt er een vlakke, beweegbare brug voor fietsers en voetgangers. Zij krijgen dus een gloednieuwe, autovrije oversteekplaats die aansluit op fietsroute Groene Gordel.

De nu nog scherpe, S-vormige kanaalbocht wordt flauwer gemaakt. Zo hoeven schippers geen moeilijke manoeuvres meer uit te voeren aan een lage snelheid. Ook rondom de brug zal er van alles bewegen. In de toekomst biedt de nieuwe open ruimte op de plaats van de huidige kanaalbocht mogelijkheden voor natuur en ontspanning.

Tussen 16 en 21 uur wordt de buurt uitgenodigd om vragen te stellen en infomateriaal in te kijken. Om het uur geeft De Vlaamse Waterweg een korte toelichting, de eerste is om 16 uur en de laatste om 20 uur. Na het voorontwerp moeten nog de milieu-effecten in kaart gebracht worden. Daarna volgt, in 2020, een definitief ontwerp. Als dat er is, wordt een aannemer gezocht en kan er gestart worden.