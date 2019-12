Eindelijk: schaatsers krijgen afgebakende en veilige zone op Assebroekse Meersen: “Er waren teveel ongevallen” Bart Huysentruyt

26 december 2019

11u46 0 Brugge De stad Brugge en het Agentschap voor Natuur en Bos bakenen een zone af in de Assebroekse Meersen, waar er veilig geschaatst mag worden. De bevroren vijver nam de laatste jaren in populariteit toe, maar er waren ook veel ongevallen. “Nu zal schaatsen veiliger kunnen”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V).

De winter is afgelopen zaterdag officieel gestart. Vriestemperaturen zijn er voorlopig niet, maar wanneer die er komen, gaat het weer kriebelen om te schaatsen of spelen op een bevroren vijver of waterloop. Al is dat niet altijd zonder gevaar. Jaarlijks gebeuren ongevallen met schaatsers die door te dun ijs zakken, soms met ernstige gevolgen.

Overlijden

Vorig jaar nog zakte een zeventiger door het ijs van de Assebroekse Meersen. Hij overleed kort nadien. “We moeten maatregelen nemen om dit soort ongevallen in de toekomst te vermijden”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Daarom creëren we nu een kader om bij langdurige vrieskou een gedeelte van de Assebroekse Meersen op een gecontroleerde manier open te stellen voor schaatsers. Als de koude periode aanhoudt, kan de stad op korte termijn beslissen om er recreatief schaatsen in een veilige omgeving toe te laten.”

Damse Vaart

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) stelt als eigenaar deze vlakte, tussen de Kerk- en Koeiendreef, ter beschikking. De stad schreef, in samenwerking met politie en brandweer, een veiligheidsprocedure uit. “Vroeger was de Damse Vaart het populairste gebied om te schaatsen in de regio van Brugge”, zegt Demon. “Maar door de zachte winters van de laatste jaren vriest de Vaart niet meer toe. Op een lager gelegen grasvlakte in de Assebroekse Meersen blijft tijdens de winter het water tot maximum 40 cm staan. Het water vriest in deze open vlakte dan ook snel dicht en vormt zo een ideale schaatsvlakte voor recreatief schaatsen. De Assebroekse Meersen zijn dus een waardig alternatief voor de Damse Vaart.”

't Leenhof

De procedure die werd uitgewerkt tussen diverse partners gaat als volgt: als de brandweer een ijsdikte van 12 cm vaststelt kan de burgemeester beslissen om schaatsen toe te laten van 10 tot 17 uur. Infoborden worden voorzien en om het basiscomfort van de bezoekers te verzekeren sloot de stad een overeenkomst met de uitbaters van de nabijgelegen Landelijke Herberg ’t Leenhof. Tijdens de periode dat er kan geschaatst worden, kan je er terecht voor een sanitaire stop, eerste hulp bij een klein ongeval of een warme koffie om tussentijds op te warmen.

Op regelmatige tijdstippen controleert de brandweer de ijsdikte. “Wanneer het ijs te dun wordt, zal schaatsen uit veiligheidsredenen verboden worden”, stipt Demon aan. De meest recente info hieromtrent vind je op de website www.brugge.be/schaatsen-op-natuurijs of op de facebookpagina van de sportdienst.