Eindelijk! Ook Brugs Belfort opent opnieuw de deuren Bart Huysentruyt

18 juni 2020

17u27 0 Brugge Het Brugs Belfort opent als laatste Brugse monument op 1 juli weer de deuren voor het publiek.

Een maand geleden al opende Musea Brugge gefaseerd de deuren van haar meeste museumlocaties. Intussen zijn al 6.886 reservaties geregistreerd vanaf de heropening op 18 mei tot 21 juni. De grootste publiekstrekker, het Belfort, bleef al die tijd dicht. De smalle trappenhal vormde daarbij het grootste obstakel voor de afstandsregels, maar het gebouw gaat binnenkort dan toch open. “We organiseren eerst twee testweekends, maar normaal gezien is het vanaf 1 juli weer elke dag open, weliswaar van 10 tot 18 uur”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “In tegenstelling tot de overige locaties, waar reserveren aanbevolen wordt, is het Belfort enkel op vertoon van reservatie toegankelijk. We moeten dit zo oplossen omdat de capaciteit van het druk bezochte monument wel vrij klein is door de coronamaatregelen.”

Reserveren is noodzakelijk via www.museabrugge.be/reservatie. Bezoekers moeten stipt op het uur van de reservatie aanwezig te zijn, anders vervalt hun boeking.