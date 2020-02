Eindelijk: geen vergunning meer nodig voor wie bloempot voor zijn deur wil plaatsen Bart Huysentruyt

06 februari 2020

16u08 0 Brugge Wie bloempotten of boompjes in bloempotten op het voetpad voor de deur wil plaatsen in Brugge, moet daarvoor geen toelating of vergunning meer aanvragen bij de stad. Dat omslachtige reglement is bijgestuurd.

“We besparen de mensen liever die administratieve rompslomp”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “We moeten net blij zijn dat onze inwoners de stad groener en fleuriger maken. De inwoners zijn daarin onze grootste ambassadeurs.” Let wel: de potten worden geplaatst tegen de gevel met minimum 50 centimeter afstand van de zijdelingse perceelgrens met de buren. De zichtbaarheid van de verkeerstekens of verlichting mag niet worden gehinderd en de weg voor voetgangers moet minstens één meter breed vrij zijn. Brugge nam de voorbije maanden al meer dergelijke initiatieven. Zo mogen er nu ook gevelplanten in de grond komen en moedigt de stad aan om ook vensterbanken meer te bebloemen.