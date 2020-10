Eindelijk extra bedrijventerrein voor Brugge: ontwikkeling van De Spie krijgt groen licht Bart Huysentruyt

06 oktober 2020

19u01 0 Brugge Het rechthoekige stukje landbouwgrond De Spie, in de buurt van de parkbegraafplaats in het noorden van Brugge, is definitief ingekleurd als nieuwe bedrijvenzone.

Het is de bedrijfsgrond waar Brugge al jaren naar snakt. Dit deelgebied werd destijds ook onderzocht voor een nieuw voetbalstadion, maar bleek daarvoor veel minder geschikt, onder meer op vlak van mobiliteit. Niets staat de komst van bedrijven hier in de weg te staan. “We hebben hier een zone van 20 hectare waar bedrijven zich kunnen komen vestigen”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Er is al jaren vraag naar. De zone zal bijzonder in trek zijn. Het is bedrijfsgrond waar de Brugse regio nood aan heeft." Bij Chartreuse kunnen dan weer kantoren komen. Ook dat heeft de Raad van State dinsdag goedgekeurd.

Bij Voka West-Vlaanderen zijn ze enerzijds tevreden, maar ook verontwaardigd over de afkeuring van het gebied Blankenbergse Steenweg, vlak in de buurt. “Dit is een owngoal van jewelste. Deze perikelen rond het voetbalstadion komen niemand ten goede, en al zeker niet de bedrijven en kmo’s die willen investeren in onze regio en willen meebouwen aan de toekomst van Brugge. Zij zijn namelijk de grootste dupe van al deze stadionperikelen. Het dispuut tussen Cercle Brugge en Club Brugge, en het bijhorende losse eindje van het stadion van Cercle Brugge op de Blankenbergsesteenweg, sleurt de toekomstige economische ontwikkeling van een hele regio mee in haar val. Het is zeer betreurenswaardig dat de Raad van State het hele deelgebied heeft afgekeurd en heeft nagelaten om het gedeelte dat voorzien was voor bedrijventerreinen te vrijwaren. Gelukkig is de zone De Spie en ook de zone Chartreuse wél goedgekeurd voor bedrijven en kantoren.”