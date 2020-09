Eigenaar elektrische fiets achtervolgt dieven tot in kraakpand Siebe De Voogt

17 september 2020

14u26 1 Brugge Twee mannen riskeren in de Brugse rechtbank elk een effectieve celstraf van 1 jaar voor twee diefstallen en één poging uit voertuigen in Sint-Andries. Ze gingen ook aan de haal met een elektrische fiets, maar werden door de eigenaar achtervolgd tot in het kraakpand waar ze verbleven. En daar haalde een van de dieven een mes boven.

De benadeelde zette op 4 juni zijn elektrische fiets af aan zijn woning en ging even naar de glasbol. Onderweg zag hij twee jongemannen naar binnen gaan in een kraakpand. Toen hij terug thuis kwam, merkte de man op dat zijn fiets verdwenen was. “Hij trok terug naar het kraakpand en zag een van de vreemdelingen staan met zijn fiets", stelde de procureur. “Het slachtoffer nam z’n fiets terug en trok naar huis. Daar dacht hij dat zijn portefeuille verdwenen was, waarop hij voor een tweede maal terugging naar dat kraakpand. Hij vroeg naar zijn portefeuille, maar daarop haalde een van de vreemdelingen een botermes boven.”

Het slachtoffer slaagde erin het botermes af te nemen en wachtte bij hem thuis op de politie. Toen die naar zijn identiteitskaart vroegen, bleek zijn portefeuille uiteindelijk niet gestolen. De man diende wel klacht in voor de diefstal van zijn elektrische fiets.

De dieven, twee mannen van 19 en 20 jaar, werden in de boeien geslagen. In hun kraakpand vond de politie een gps, een fototoestel, een laptop en een trui die de nacht voordien waren gestolen uit twee wagens in de buurt. Bij een derde feit slaagden de mannen er niet in om iets buit te maken. Ze riskeren voor de de diefstallen 1 jaar cel, maar blijven hun betrokkenheid ontkennen. Vonnis op 15 oktober.