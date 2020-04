Eerste zwanenkuikens verblijven tijdelijk in vogelopvangcentrum: “Nodig om hen te beschermen” Mathias Mariën

18 april 2020

09u26 0 Brugge De eerste zwanenkuikens in Brugge verblijven tijdelijk in het vogelopvangcentrum van Oostende. “In elke situatie maken we de afweging wat het beste is voor de dieren. Hiermee proberen we te anticiperen op problemen zoals territoriumdrift onder koppels, verstoring door mensen of natuurlijke vijanden zoals meeuwen en eksters. Dit is het geval met het koppel zwanen van ’t Stil Ende”, zegt bevoegd schepen Mercedes Van Volcem (Open VLD Plus) uit.

Eerder deze maand waren de eerste zwanenkuikens van het jaar geboren aan ’t Stil Ende. Het zwanenkoppel met jongen verblijft momenteel tijdelijk in het vogelopvangcentrum te Oostende tot de jongen wat groter en sterker zijn. “Het koppel en de jongen stellen het momenteel goed. Ze zitten in een ruime buitenkooi met gras en krijgen de mogelijkheid om te zwemmen”, aldus de bevoegd schepen. Het grootbrengen van jonge zwanen ligt niet voor de hand. Er zijn verschillende factoren die dit proces bemoeilijken. “Zo zijn meeuwen en eksters natuurlijke vijanden van zwanenkuikentjes. In de meeste gevallen kunnen de ouders de kuikentjes wel afschermen of verdedigen, maar toch gebeurt het af en toe dat de meeuwen of eksters erin slagen om een jong te pakken”, vertelt schepen Mercedes Van Volcem. “Positief is dat de ouders wel leren uit vorige negatieve ervaringen. Ze maken dan hu nest op een beter verscholen plaats en zijn extra waakzaam over hun kuikens.”

Respecteer de rust

Heel veel mensen komen graag een kijkje nemen naar de jonge zwanen. “We begrijpen dat dit leuk is, want jonge zwanen zijn inderdaad super schattig. Zeker in corona-tijden is het zicht van jonge zwanen een deugddoend gegeven. Om de verstoring door mensen reeds wat te beperken werden er reeds schermen geplaatst. Alle mensen kunnen dus komen kijken wanneer het zwanenkoppel terugkeert maar respecteer alstublieft de rust van de dieren door voldoende afstand te bewaren”, besluit Van Volcem.