Eerste Urban Walk in Brugge trekt door Stadhuis en rechtbank Bart Huysentruyt

29 mei 2019

15u02 0 Brugge Ruim 3.000 deelnemers trekken zondag hun wandelschoenen aan voor de allereerste editie van de Alpro Urban Walk Brugge. Op een parcours van 11 km ontdekken de wandelaars de Brugse binnenstad.

Eén van de toplocaties van deze Urban Walk is ongetwijfeld het Brugse Stadhuis. Hier krijgen de deelnemers exclusieve toegang tot de gotische zaal, met haar prachtige muurschilderingen, en de historische zaal. Na de start in HoWest Campus Brugge Centrum doorkruist het parcours elf locaties. Van een zangkoor in het Gootseminarie Ten Duinen tot een pianoconcert in het Concertgebouw: beleving staat centraal tijdens de wandeling. Daarnaast kunnen deelnemers de stad ook letterlijk proeven met heel wat lekkers onderweg en aan de finish. “Een eigenschap van onze binnenstad is dat de talrijke mooie plekjes op wandelafstand van elkaar liggen”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). Zo wandelen de deelnemers bijvoorbeeld door de Heilige Magdalenakerk, een herbestemmingsproject met verschillende kunstinstallaties en ook door de Brugse rechtbank. Het parcours doet ook verschillende scholen aan. Na het Koninklijk Atheneum en Sint-Leo Hemelsdaele finishen de wandelaars in de oude turnzaal van HoWest Campus Brugge Centrum. Daar is de laatste neogotische turnzaal van Europa. Starten kan tussen 8.30 en 10.30 uur. Meer info: www.alprourbanwalkseries.be.