Eerste strooiwagens rijden uit: “We zijn voorbereid op strenge winter” Stad heeft 350 ton strooizout klaar Bart Huysentruyt

04 december 2019

16u02 0 Brugge De eerste strooiwagens van de stad Brugge zijn in de nacht van dinsdag op woensdag voor het eerst deze winter uitgereden. De vrieskou hangt in de lucht en dat betekent dat elf ploegen klaarstaan om de Brugse wegen sneeuw- en ijsvrij te houden. “Met 350 ton strooizout zijn we gewapend voor een eerste winterprik", zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld).

Het nieuwe coördinatieplan gladheidsbestrijding treedt in werking in Brugge. De eerste nachtploegen zijn in de nacht van dinsdag op woensdag de weg opgegaan. Ze strooiden de belangrijkste invalswegen tussen 2 en 7 uur ‘s morgens. “We keurden op 18 november het nieuw coördinatieplan gladheidsbestrijding goed”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Het plan bundelt de gezamenlijke inspanningen om ook tijdens de komende wintermaanden de rijbaan, fietspaden, pleinen, bushaltes, voetpaden... sneeuw- en ijsvrij te houden. Bij langdurig winterweer streng winterweer kunnen we nu een aantal bijkomende ploegen stand-by zetten waardoor strooibeurten korter op elkaar kunnen worden herhaald. Daarnaast werd ook het ruimen en bestrooien van het fietstraject Diksmuidse Heerweg, dat de verbinding maakt van en naar Zedelgem, in het nieuwe coördinatieplan opgenomen. Dat gebeurt op vraag van Zedelgem. Goede buren maken goede vrienden.”

Speciale aandacht voor bruggen

Als de 350 ton strooizout in de opslagplaats langs de Vaartstraat niet voldoende blijkt, dan kan de stad nog eens 1.500 ton afnemen bij een leverancier. “We schenken in eerste instantie aandacht aan de belangrijkste invalswegen, waar het Vlaams Gewest niet strooit”, zegt Van Volcem. “Maar ook de bruggen verdienen veel aandacht. Een van de meest gladde plaatsen in Brugge is de rotonde langs de Koning Leopold III-laan ter hoogte van de school De Boomhut.” Om het strooiplan uit te voeren schakelt de stad elf ploegen in die een hele dag lang kunnen worden opgeroepen om strooiwerken uit te voeren. Bij een algemene strooibeurt worden meer dan 220 kilometer rijbaan en 90 kilometer fietspaden bestrooid.

We rekenen ook op de Bruggeling zelf. Iedereen moet immers trottoirs voor eigen woning of kantoor sneeuw- en ijsvrij houden tijdens de winter Mercedes Van Volcem, schepen van Openbaar Domein

“We rekenen ook op de Bruggeling zelf", vervolgt Van Volcem. “Iedereen moet immers trottoirs voor eigen woning of kantoor sneeuw- en ijsvrij houden tijdens de winter. Zoals ook op de trottoirs het geval is, raakt bij sneeuwval strooizout moeilijk vermengd met de sneeuw op de fietspaden waardoor het gewenste resultaat niet wordt bereikt. Daarom worden alle ingezette strooivoertuigen op fietspaden voorzien van een sneeuwschop om eerst de sneeuw te ruimen en daarna pas het fietspad te bestrooien.

Voor meldingen van gladheid, vragen of klachten kan je terecht bij het Huis van de Bruggeling. Telefonisch bereikbaar op 050/44.80.00 en buiten de openingsuren bij de politie.