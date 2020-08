Eerste streetartfestival in Brugge gaat succesvol van start: “De kunstwerken maken duidelijk iets los” Mathias Mariën

19 augustus 2020

17u14 5 Brugge Goed nieuws voor kunstliefhebbers of wie de komende tijd een uitstapje naar Brugge plant: The Bridges, het eerste streetartfestival in de stad, is deze week in gang geschoten. Nog tot 30 augustus worden negen gevels, allemaal op een boogscheut van de Brugse Vesten, beschilderd door artiesten uit het hele land. De eerste reacties zijn alvast lovend. “Zien en horen dat mensen op zoek gaan naar de werken, daar doen we het voor", zegt initiatiefnemer en kunstenaar Wietse Hindryckx.

Op het moment dat Gijs Vanhee - een kunstenaar uit Mechelen - volop bezig is aan zijn creatie langs de Peter Benoitlaan, passeert een dame mét fototoestel paraat. Korte tijd later stopt een gezin met de auto. “We hadden op sociale media gezien dat je hier bezig was en waren benieuwd om het met eigen ogen te bewonderen”, vertelt de man enthousiast. De positieve aandacht en reactie doet zowel Gijs als organisator Wietse zichtbaar deugd. Het contact tussen de artiesten en voorbijgangers maakt dan ook deel uit van het concept van The Bridges.

Flyer

Het initiatief voor het streetartfestival - het eerste in Brugge - komt van Wietse, die ook zelf verschillende muren onder handen neemt. Om The Bridges extra in de kijker te zetten en de bezoekers kennis te laten maken met de artiesten, werd een flyer ontwikkeld waarop alle kunstenaars worden voorgesteld, inclusief de locaties en bijhorend mapje waar ze de komende dagen actief zijn. “Zien en horen dat mensen op zoek gaan naar de werken, daar doen we het voor", zegt Wietse. “Dinsdag zag ik nog iemand met onze map in de hand door de straten van Brugge lopen op weg naar een kunstwerk. Fantastisch toch? Het toont aan dat het festival echt wel iets losmaakt bij de mensen. Ook online is er heel wat reactie." Eén van de doelstelling van The Bridges is dan ook om te tonen dat streetart wel degelijk een plaats heeft in Brugge, dat op vlak van cultuur een ietwat oubollig imago met zich meesleurt. “Niet helemaal terecht", liet Wietse eerder verstaan. Het festival en bijhorende muurschilderingen moeten die vooroordelen definitief tenietdoen.

(lees verder onder foto’s)

QR-code

De murals die de komende dagen tevoorschijn komen, zullen qua stijl vaak volledig verschillen van elkaar. Toch is er één constante: de - soms subtiele - verwijzing naar cultuur en natuur. De route, die de negen creaties zal verbinden, is ongeveer zeven kilometer lang. Ideaal voor een wandel- of fietstocht. Uiteraard blijven de werken ook na 31 augustus te bewonderen. Na de schilderwerken zal een QR-code opgehangen worden waarmee mensen naar de website van The Bridges (www.thebridges.be) begeleid worden. Daar vinden ze dan de kaart met de weg die ze kunnen volgen. “Die loopt niet enkel door het Brugse centrum, maar doet ook de deelgemeenten aan. Zo proberen we ook figuurlijke bruggen te bouwen”, aldus Wietse. Wie benieuwd is naar de vorderingen van de kunstenaars kan terecht op de Instagrampagina @bridgesstreetart.

Dit zijn de deelnemende artiesten:

Wietse: de oprichter van het festival. Zijn werk is geïnspireerd op geschiedenis, natuur en de invloeden van zijn reizen. Zijn werken, zowel in- als outdoor, zijn terug te vinden in heel België, Europa en daarbuiten.

Bisser: kunstenaar uit Leuven die bekend staat om zijn grote muurschilderingen in zijn typisch herkenbare stijl. Schilderde al werken over de hele wereld.

Kitsune Jolene: geboren als Jolien De Waele in Gent. Legt de focus op realisme en intens kleurgebruik bij haar werken. Laat zich inspireren door emoties, mythologie en natuur.

Jamz: werkte eerder in Brugge mee aan het project Brugge Legendz. Zijn werken hebben vaak een futuristisch karakter met een primitieve aanpak.

Stan Slabbinck: werkt voor themaparken en festivals in heel Europa. Haalt zijn inspiratie uit zowat alles, vaak met een sociaal-kritische noot. Het thema natuur versus mens wordt vaak aangesproken, met belangrijkste boodschap: respecteer de natuur.

Kymo One: typerend voor deze artiest is het gebruik van figuratieve elementen uit de kunstgeschiedenis.

Gijs Vanhee: verhalende tekeningen waarin vogels een hoofdrol spelen, surfen en het zoeken naar vrijheid vormen een rode draad in zijn werk. Bij zijn muurschilderingen spelen de aanwezige elementen of texturen een belangrijke rol.