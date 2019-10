Eerste steen van nieuw Congresgebouw ligt er nog niet, of daar is het eerste congres al: JCI wil Europese conferentie naar Brugge halen Bart Huysentruyt

08u49 0 Brugge De JCI-afdelingen Brugge en Houtland willen in 2022 de Europese Conferentie van hun vereniging in Brugge houden. Die Conferentie vond dit jaar in het Franse Lyon plaats.

Zo'n 2.000 jonge ondernemers en zelfstandigen, die wereldwijd zijn aangesloten bij JCI, worden op het evenement verwacht. Brugge wil uitpakken met het thema ‘voeding’, in al zijn aspecten. “Dat gaat van food waste tot duurzaamheid”, zegt Jonas Maes van JCI Houtland. “We willen in West-Vlaanderen workshops organiseren en bedrijven bezoeken. Zeg nu zelf: waar kan dat het best dan in onze provincie?” De Brugse kandidatuur wordt pas in mei 2020 beoordeeld, maar voorlopig is er geen tegenkandidaat. Het ziet er dus goed uit. “We willen één van de eerste gebruikers worden van het nieuwe Brugse Beurs- en Congrescentrum”, vult Nele De Roos van JCI Brugge aan. “Het gebouw zal dan wellicht net klaar zijn.” De Europese Conferentie vindt plaats van 15 tot en met 18 juni 2022. Er is een budget van zo’n één miljoen euro mee gemoeid.