Eerste spade voor langverwachte ‘Cathemgoed’ na bouwverlof in de grond Bart Huysentruyt

18 juli 2019

11u07 0 Brugge De inrichtingswerken van het Cathemgoed als groene buffer voor de snelweg A11 gaan na het bouwverlof van start.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij in samenwerking met de stad Brugge. Cathemgoed is een groene zone die het dorp Dudzele wat moet afschermen van de nieuwe snelweg A11 tussen Brugge en Knokke. De geplande start in het voorjaar werd uitgesteld omdat aannemer Heirman-De Roeck nog niet kon starten. “Stad Brugge is geen aanbestedende overheid in dit project en heeft dus geen mogelijkheid om te sturen op de startdatum”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld), die het uitstel betreurt. “In een eerste fase start de aannemer met de aanleg van een dorpsboomgaard, een wandelpad en een bufferbos. De tweede fase zal zonder tegenslagen uitgevoerd worden in het voorjaar van 2020 en bestaat uit onder meer de aanplanting van het speelbos.”