Eerste schot gelost in nieuwe schutterstoren Koude Keuken Bart Huysentruyt

02 oktober 2020

10u01 0 Brugge In domein De Koude Keuken in Sint-Andries is donderdagavond voor het eerst geschoten in een nieuwe schutterstoren. Daar pronkt de Heerlijkheid van Tilleghem, de schuttersgilde die 53 jaar bestaat, mee.

“We plannen een grondige renovatie van de hele voorzijde van de sporthal en trekken daarvoor als stad meer dan een miljoen euro uit”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Om hoogdringende redenen plaatsten we in het voorjaar een nieuw dak op de schutterstoren. Door de voorjaarsstormen dreigden er stukken naar beneden te vallen en de veiligheid kwam hier in het gedrang. Met de grondige restauratie pakken we onder meer ook de volledige buitenzijde van de toren en alle ruimtes vooraan in dit gebouw aan.” Een indoor schietstand staande wip is behoorlijk uniek in de regio. “Hopelijk geeft deze vernieuwde schutterstoren de populariteit van staande wip een nieuw elan.”