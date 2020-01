Eerste schets nieuw Club-stadion moet nog getekend worden, maar Brugse burgemeester krijgt nu al wind van voren: “Wat doe je Sint-Andries aan?” Mathias Mariën

12 januari 2020

08u52 98 Brugge Nog vóór de eerste schets van het nieuwe stadion van Club Brugge op papier staat, verzamelen buurtbewoners die de bouw liever niet zien gebeuren zich. Ook Brugs burgemeester Dirk De fauw kreeg al diverse mails en opmerkingen met de vraag ‘wat hij Sint-Andries aandoet’. “Ik zie dit in de eerste plaats als emotionele reacties. Er ligt nog geen concreet plan op tafel, dus is het veel te vroeg om conclusies te trekken. We hebben trouwens duidelijk aangegeven dat een goede relatie met de omwonenden een belangrijk thema wordt", reageert De fauw.

Dat Club Brugge samen met het stadsbestuur plannen heeft om een nieuw stadion voor 40.000 supporters te bouwen op de bestaande site van Jan Breydel, is ondertussen algemeen geweten. Een verrassende keuze, aangezien blauw-zwart jarenlang procedeerde om hun stadion te mogen bouwen langs de Blankenbergse Steenweg. Voorzitter Bart Verhaeghe is echter een man met een neus voor zaken en rook dan ook een opportuniteit toen de optie van Jan Breydel op tafel kwam te liggen. Enter nieuw voetbalstadion in Sint-Andries. Dat lijkt echter niet iedereen toe te juichen. Hoewel de plaatselijke horeca victorie kraait, maken heel wat buurtbewoners zich nu grote zorgen. In die mate dat ze de groep ‘Geen groter stadion in Sint-Andries’ oprichtten.

Het gaat in de eerste plaats om emotionele reacties, wat ik begrijp. Kijk, er ligt momenteel nog geen enkele schets op tafel, maar we hebben wél meteen aangegeven dat een goede relatie met de omwonenden belangrijk zal zijn. Dirk De fauw

Overlast

Eén van de meest terugkomende argumenten is de vrees op vlak van mobiliteit. Nu al gebeurt het vaak dat supporters zich op privé-terrein of voor garages parkeren, waardoor buurtbewoners ofwel niet kunnen vertrekken of zelf geen plaats meer vinden. “Ook de onnodige kerkhofbezoeken vinden we storend. Als er een groter stadion komt, zullen die situaties enkel maar toenemen. Sowieso stel ik me vragen bij een stadion voor 40.000 supporters in een dicht bewoond gebied”, zegt één van de omwonenden. Andere zorgen zijn vandalisme en geluidsoverlast. Ook dat ze op voorhand niet op de hoogte zijn gebracht van de plannen, is een pijnpunt. Al kreeg een deel van de omwonenden ondertussen wel een brief. Aan concrete stappen ondernemen, denken ze voorlopig nog niet. “De toekomst zal uitwijzen wat er gebeurt", klinkt het. Dat de buurt in de eerste plaats wijst naar burgemeester Dirk De fauw (CD&V), is op zich opvallend te noemen. Tijdens de aankondiging van de plannen deed De fauw een volledig relaas uit de doeken over mobiliteit. Nét om diezelfde buurtbewoners gerust te stellen. Zo zal er een perimeter ingesteld worden rond het stadion, komt er een groene buffer en zal gewerkt worden met een shuttledienst. “Er zal minder verkeer zijn dan nu het geval is", sprak de burgemeester.

Toch is dat voor de bewoners van de Lange Molenstraat - waar het stadion volgens de eerste plannen dicht bij zou staan - niet voldoende. “Iedereen spreekt over mobiliteit, maar wat met het uitzicht? Plots zal er een gigantisch stadion vlak naast onze woning staan. Ik woon hier sinds 1981 en heb totaal geen probleem met het Jan Breydelstadion. Integendeel, ik ben zelf een voetbalfan. Maar als ze een nieuw stadion bouwen, waarom kan dat niet op de plaats waar het stadion nu al staat? We vrezen dat onze huizen een pak minder waard zullen zijn in de toekomst”, zegt één van de bewoners. Volgens hem komt de buurt van de Lange Molenstraat binnenkort samen om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Al blijft er wel één belangrijke nuance: zolang de plannen niet concreet zijn, is er eigenlijk niks om voor te vrezen.

Emotionele reacties

De burgervader blijft rustig onder de vele vragen en reacties. “Ik heb zelf ook al heel wat mails en opmerkingen gekregen. ‘Wat doe je Sint-Andries aan’, vragen ze me. Maar mensen vergeten dat ik op amper 200 meter van het stadion woon en dus zelf een buurtbewoner ben”, zegt De fauw. “Op dit moment is het echter véél te vroeg om conclusies te trekken. Het gaat in de eerste plaats om emotionele reacties, wat ik begrijp. Kijk, er ligt momenteel nog geen enkele schets op tafel, maar we hebben wél meteen aangegeven dat een goede relatie met de omwonenden belangrijk zal zijn. Zowel het stadsbestuur als Club Brugge zelf heeft die intentie. En gelukkig hebben we de voorbije dagen ook al heel wat goeie reacties én ideeën gekregen, ook van buurtbewoners”, besluit de Brugse burgemeester met een positieve noot.