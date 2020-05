Eerste regenboogzebrapad in Brugge ligt op Finse piste en er komt binnenkort ook één in de binnenstad Bart Huysentruyt

13 mei 2020

18u15 1 Brugge Het eerste regenboogzebrapad in Brugge ligt op de piste van Sport Vlaanderen. Het is een permanent symbool dat toont dat Brugge een veilige thuishaven is voor iedereen, ongeacht seksuele voorkeur of genderidentiteit.

De regenboogkleuren zijn aangebracht op de drie zebrapaden verspreid over de Finse piste van Sport Vlaanderen. “Sport Vlaanderen als locatie voor dit regenboogelement is zeker symbolisch te noemen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Sport is vaak nog een bastion van mannelijkheid en heteroseksualiteit. Maar uiteraard zijn er binnen de sportwereld ook holebi’s en transgenders aanwezig. Sport blijkt de sociale kring met het hoogste percentage holebi’s dat niet uit de kast is gekomen. Dit taboe willen we helpen doorbreken.”

Het infobord bij het regenboogzebrapad geeft duiding bij dit initiatief. Zo ziet iedereen die gebruik maakt van de piste waar de regenboogzebrapaden voor staan. “Binnenkort krijgen we ook een regenboogzone in het centrum van de stad, namelijk aan de tunnel van het Zilverpand. Dergelijk symbool in het hart van de stad toont Brugge als holebi-en transvriendelijke stad”, besluit De fauw.