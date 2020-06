Eerste nacht van heropening horeca in Brugge verloopt rustig: slechts één dronken amokmaker opgepakt Mathias Mariën

09 juni 2020

10u48 0 Brugge De politie van Brugge heeft maandagavond - op de dag van de heropening van de horecazaken - één iemand opgepakt die openbaar dronken was. “Voor het overige bleef het rustig”, zegt woordvoerster Lien Depoorter.

“Er was best wat volk op de been op de eerste avond van de heropening van de horeca, maar de voorschriften werden eigenlijk overal goed opgevolgd”, aldus de woordvoerster. “We hadden maar één schermutseling na middernacht, waarbij iemand werd opgepakt voor openbaar dronkenschap. Tegen 1 uur sloten de horecazaken op de Eiermarkt, de Kuipersstraat en ’ t Zand de deuren. Uitbaters en klanten werkten vlot mee. Slechts bij één horecazaak verliep de sluiting wat moeilijker. Daar hebben we dus iedereen moeten aanmanen huiswaarts te keren, wat uiteindelijk ook gebeurde.”