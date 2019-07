Eerste kinderen genieten van nieuwe jeugdsite Zandberg Bart Huysentruyt

03 juli 2019

09u32 0 Brugge In Assebroek genieten de eerste kinderen van nieuwe jeugdsite Zandberg. Die moet de oude lokalen uit 1980 vervangen.

“We hadden twee opties: renoveren of kiezen voor een nieuwe start”, schetst schepen van Patrimonium Minou Esquenet (CD&V). “Om te voldoen aan de kwaliteitseisen, kozen we ervoor om een nieuw ontwerp uit te tekenen. Tot blijdschap van de verenigingen KSA Assebroek meisjes, Gewest KSA De Graal, Europascouts, Uitgezonderd en Vakantiewerking Kwibus.” Het is die vakantiewerking die als eerste gebruik maakt van het uitdagende speelparadijs. Zandberg bestaat voortaan uit een volledig nieuw en energiezuinig gebouw waar alle verenigingen hun gading moeten in vinden. Na de zomer wordt het ook officieel ingehuldigd.