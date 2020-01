Eerste elektrische toeristenboot in Brugge gaat het water in: “Minder lawaai, minder uitstoot en geen geurhinder meer” Bart Huysentruyt

15 januari 2020

10u36 0 Brugge In Brugge is woensdag de eerste elektrische toeristenboot te water gelaten. Dat gebeurde ter hoogte van het bedrijf Gruuthuse langs de Dijver. Het is de eerste in een reeks van vijf nieuwe elektrische boten, die een vloot dieselboten moet vervangen. “De voordelen zijn duidelijk, het nadeel is dat ze veel geld kosten”, zegt bootjesman Frederik Coucke.

Met een hijskraan is woensdag de elektrische boot van negen meter lang en 2,2 meter breed in de reitjes gezet. De boot is iets langer dan de huidige toeristenbootjes in Brugge en er is wat meer comfort voor de chauffeur. De twintig lithium super B-batterijen zitten in afgesloten waterdichte bakken, centraal in de romp. “Er is geen uitstoot, geen geurhinder en veel minder lawaai”, somt bootjesman Frederik Coucke van het bedrijf Gruuthuse op.

200.000 euro

“De elektrische boten veroorzaken ook minder golfslag, waardoor er minder schade wordt aangericht aan de kaaimuren. De voordelen zijn dus duidelijk. Het comfort voor de passagiers is zo dus ook verhoogd.” Maar volgens de uitbater zijn er ook flink wat nadelen. “De kostprijs is niet min (zo’n 200.000 euro, red.). Dat is het dubbele van een boot met dieselmotor. Schort er iets aan, dan weet ik niet of dat euvel zo snel op te lossen valt als bij een van onze andere boten. Als nu een dieselmotor sputtert, dan kunnen we dat probleem meestal in een uurtje oplossen, omdat we heel veel wisselstukken gewoon hebben liggen.”

Kinderziektes

Coucke verwijst naar de problemen die het bootjesbedrijf Stael ondervindt met hun elektrische boot. Want, er vaart al sinds 2010 een elektrische boot op de Brugse reien als een soort van proefproject. Die rederij koos destijds voor een aluminiumboot. “Maar de boot kent veel kinderziektes, waardoor de andere uitbaters terughoudend waren om zich snel aan een elektrisch avontuur te wagen”, zegt schepen van Toerisme Philip Pierins (sp.a).

Elektrisch prototype

“We zijn er bij de uitbaters blijven op aandringen om de stap naar een duurzamere vloot te zetten. Uiteindelijk is beslist om de bouw van een elektrisch prototype over te laten aan de botenbouwers van North Sea Boating in Blankenberge en scheepsbouw Vandamme uit Zeebrugge. De boten die daar besteld zijn, zullen de komende maanden in de reien te zien zijn.”

Verlenging aanlegsteigers

Want deze elektrische boot is de eerste in een reeks van vijf: voor elke rederij één. Toerisme Brugge geeft de rederijen daarvoor financiële steun voor de installatie van oplaadpalen en de verlenging van de aanlegsteigers. Daarnaast heeft het stadsbestuur ook de exploitatievergunning voor de vijf rederijen meteen met vijf jaar verlengd. Om de kosten van de aankoop van de boot te helpen dragen, mogen de bootjesmannen sinds vorig jaar 10 euro vragen voor een tochtje op de reien, in plaats van 8 euro.