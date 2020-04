Eerste Brugse corona-overtreder riskeert 1 maand cel: “Hij lapt de regels aan z'n laars, terwijl zoveel mensen aan het afzien zijn” Siebe De Voogt

28 april 2020

13u30 0 Brugge Een 22-jarige man uit Blankenberge had dinsdagmorgen de trieste eer om als eerste ‘corona-overtreder’ in de Brugse rechtbank te moeten verschijnen. J.M. werd ‘s nachts tot drie keer toe betrapt op een niet-essentiële verplaatsing. Het parket vorderde 1 maand celstraf en 400 euro boete. “Hij lapt de regels aan z’n laars, terwijl zoveel mensen aan het afzien zijn", stelde de procureur.

J.M. (22) uit Blankenberge is geen onbekende voor het Brugse gerecht. In mei vorig jaar kreeg hij nog 30 maanden celstraf voor drugsfeiten, weerspannigheid en slagen aan agenten. De verwondering van de politie was dan ook niet groot toen ze de twintiger in de nacht van 4 op 5 april op straat zagen wandelen. De man had geen reden om zich in volle coronacrisis buiten te begeven en kreeg dan ook een minnelijke schikking van 250 euro mee naar huis. Veel hielp dat niet, want kort nadien werd J.M. aangetroffen bij een vriend in Brugge. Voor een tweede keer kwam hij echter weg met een minnelijke schikking.

Zieke vriend

De Blankenbergenaar toonde zich bijzonder hardleers. Enkele uren na z'n tweede betrapping zag een politiepatrouille hem opnieuw buitenkomen bij dezelfde vriend. Ze waren opgeroepen na een klacht voor geluidsoverlast. J.M. stapte in zijn wagen, maar zette die even verderop langs de kant. Hij probeerde te voet de vlucht te nemen, maar kon door de agenten staande gehouden worden.

Het parket vond het welletjes en bracht de twintiger dinsdagochtend voor de rechter. De procureur vorderde 1 maand gevangenisstraf en 400 euro boete. “Heel veel mensen zijn aan het afzien en houden zich tóch aan de regels”, stelde ze. “Deze man daarentegen lapt alle maatregelen aan z'n laars.”

De verdediging vroeg de rechter om mildheid. “De man bij wie mijn cliënt op bezoek was, had hem zélf gecontacteerd”, pleitte meester Ellen Eneman. “Hij was ziek en had hulp nodig. Mijn cliënt ziet nu in dat hij nooit op bezoek had mogen gaan. Hij heeft het erg moeilijk momenteel. Hij werkt in de horeca en heeft nu geen enkele vorm van inkomsten. Door zijn problematisch verleden heeft mijn cliënt immers niet genoeg dagen kunnen werken om recht te hebben op een werkloosheidsuitkering.” Uitspraak volgt op 19 mei.