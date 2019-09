Eerste boekenmarkt langs Steenhouwersdijk valt in de smaak Bart Huysentruyt

01 september 2019

12u23 0 Brugge In Brugge is de eerste boekenmarkt langs de Steenhouwersdijk op enthousiasme onthaald.

Een tiental standhouders bood hun tweedehandsboeken aan vlak bij het hotel Die Swaene langs de reien van de Steenhouwersdijk. Zowel op zaterdag als zondag kon je er snuisteren tussen de boeken, waaronder een heel pak over Brugge zelf. “We zijn heel tevreden over deze eerste editie", zegt Erwin De Jonghe van het organiserende Comité voor Initiatief. “De locatie viel ook erg in de smaak: aansluitend op de Vismarkt schept zo’n extra publiekstrekker toch een leuk sfeertje. We hopen dit jaarlijks te herhalen.”